Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières, Moulin des Etrebières, Cheffois

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris au Moulin des Etrebières Mardi 15 septembre, 19h00 Moulin des Etrebières Vendée

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Plongez dans le monde fascinant des chauves-souris ! À la tombée de la nuit, découvrez leurs habitudes de vie, leurs techniques de vol et leur rôle essentiel dans la nature. Une soirée pleine de mystères et de découvertes !

Le Moulin des Etrebières a rejoint le réseau des Refuges LPO depuis novembre 2025. Avec sa zone humide, son verger, sa mare et ses prairies, il accueille une biodiversité riche et diversifiée. En ce mois de septembre, venez découvrir les chauves-souris qui fréquentent ce site.

Sortie animée par Camille, chiroptérologue de la LPO Vendée, en partenariat avec Le Moulin des Etrebières, Refuges LPO.

Moulin des Etrebières Le moulin des Etrebières 85390 Cheffois Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/nuit-de-la-chauve-souris-au-moulin-des-etrebieres/ »}]

Venez découvrir les chauves-souris du Moulin des Etrebières lors d’une balade nocturne.

Nuit de la chauve-souris – Photo © LPO Vendée