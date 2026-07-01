Nuit de la Chauve-Souris, Mairie de Miannay, Miannay

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-Souris Vendredi 28 août, 21h00 Mairie de Miannay Somme

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Bien loin des monstres terrifiants et sanguinaires décrits dans les mythes, les chauves-souris sont, au contraire, bien utiles.

Le temps d’une soirée, venez découvrir, à Miannay, leur monde fascinant dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Mairie de Miannay 80132 MIANNAY Miannay 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-miannay/ »}]

Bien loin des monstres terrifiants et sanguinaires décrits dans les mythes, les chauves-souris sont, au contraire, bien utiles.