UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Miannay

Nuit de la Chauve-Souris, Mairie de Miannay, Miannay

vendredi 28 août 2026 · Mairie de Miannay · Miannay

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Mairie de Miannay
Adresse
80132 MIANNAY
Ville
80132 Miannay
Département
Somme
Tarif
gratuit, sur inscription

Nuit de la Chauve-Souris Vendredi 28 août, 21h00 Mairie de Miannay Somme

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Bien loin des monstres terrifiants et sanguinaires décrits dans les mythes, les chauves-souris sont, au contraire, bien utiles.
Le temps d’une soirée, venez découvrir, à Miannay, leur monde fascinant dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Mairie de Miannay 80132 MIANNAY Miannay 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-miannay/ »}]
Bien loin des monstres terrifiants et sanguinaires décrits dans les mythes, les chauves-souris sont, au contraire, bien utiles.

À voir aussi à Miannay (Somme)