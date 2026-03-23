Vimeu Jazz Summer Miannay

Informations pratiques

Miannay

Vimeu Jazz Summer

Rue du Manoir Miannay Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Rendez-vous les samedi 22 et dimanche 23 août 2026 au Manoir de Miannay pour la 9ème édition du Vimeu Jazz Summer, un festival de jazz désormais incontournable !

Fort du succès croissant des précédentes éditions avec notamment plus de 1 200 spectateurs en 2024 le festival revient avec une programmation riche et ouverte sur le monde. formations jazz venues de la région, de toute la France, et parfois même de bien plus loin feront vibrer les murs du Manoir.

L’éclectisme sera à l’honneur, pour le plus grand bonheur des amateurs éclairés comme des curieux en quête de découverte. Ce rendez-vous annuel célèbre avec fierté l’identité culturelle du Vimeu et prouve, une fois encore, que la culture n’a pas de frontière !

Un moment musical et convivial à ne surtout pas manquer.

Rendez-vous les samedi 22 et dimanche 23 août 2026 au Manoir de Miannay pour la 9ème édition du Vimeu Jazz Summer, un festival de jazz désormais incontournable !

Fort du succès croissant des précédentes éditions avec notamment plus de 1 200 spectateurs en 2024 le festival revient avec une programmation riche et ouverte sur le monde. formations jazz venues de la région, de toute la France, et parfois même de bien plus loin feront vibrer les murs du Manoir.

L’éclectisme sera à l’honneur, pour le plus grand bonheur des amateurs éclairés comme des curieux en quête de découverte. Ce rendez-vous annuel célèbre avec fierté l’identité culturelle du Vimeu et prouve, une fois encore, que la culture n’a pas de frontière !

Un moment musical et convivial à ne surtout pas manquer. .

Rue du Manoir Miannay 80132 Somme Hauts-de-France +33 6 07 32 97 58 benoit.leleu@cc-vimeu.fr

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English :

Join us on Saturday 22nd and Sunday 23rd August 2026 at the Manoir de Miannay for the 9th edition of Vimeu Jazz Summer, a jazz festival that’s become a must-see!

Buoyed by the growing success of previous editions including over 1,200 spectators in 2024 the festival returns with a rich program open to the world. Jazz bands from the region, from all over France, and sometimes even from much further afield, will rock the walls of the Manoir.

Eclecticism will be the order of the day, to the delight of jazz aficionados and the curious in search of new discoveries. This annual event proudly celebrates the cultural identity of the Vimeu region and proves, once again, that culture knows no boundaries!

A musical and convivial event not to be missed.

L’événement Vimeu Jazz Summer Miannay a été mis à jour le 2026-03-23 par Baie de Somme 3 Vallées