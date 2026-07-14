Nuit de la Chauve-Souris Parc Laubenheimer Nérac

Informations pratiques

Nérac

Nuit de la Chauve-Souris

Parc Laubenheimer 42 Avenue Maurice Rontin Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Nuit Internationale de la Chauve-souris à Nérac partez à la découverte des reines de la nuit !

À l’occasion de la Nuit Internationale de la Chauve-souris, venez vivre une soirée originale et conviviale au Parc Laubenheimer de Nérac.

Animée par l’association SEPANLOG, cette sortie nature vous permettra d’observer les chauves-souris en plein vol à la tombée de la nuit, d’écouter leurs ultrasons grâce à un matériel adapté et d’en apprendre davantage sur ces fascinants mammifères souvent méconnus. Un moment d’échanges et de découverte pour mieux comprendre leur rôle essentiel dans la biodiversité.

L’animation est accessible à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire auprès de la Mairie de Nérac au 05 53 65 05 22 (places limitées).

Animation annulée en cas de pluie. .

Parc Laubenheimer 42 Avenue Maurice Rontin Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 05 22

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English : Nuit de la Chauve-Souris

L’événement Nuit de la Chauve-Souris Nérac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Albret