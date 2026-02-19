Nuit de la chouette Berné
Nuit de la chouette Berné samedi 28 mars 2026.
Nuit de la chouette
Berné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:45:00
fin : 2026-03-28 20:45:00
Date(s) :
2026-03-28
Balade nocturne et jeux autour des mystères qui entourent les chouettes et les hiboux qui survolent nos maisons et nos forêts la nuit. Une sortie ludique pour petits à partir de 6 ans et grands. Sur inscription. .
Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 38 78 59 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la chouette Berné a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan