Nuit de la chouette

Berné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:45:00

fin : 2026-03-28 20:45:00

Date(s) :

2026-03-28

Balade nocturne et jeux autour des mystères qui entourent les chouettes et les hiboux qui survolent nos maisons et nos forêts la nuit. Une sortie ludique pour petits à partir de 6 ans et grands. Sur inscription. .

Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 38 78 59 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la chouette Berné a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan