Nuit des bibliothèques « Saison Méditerranée 2026 » à la médiathèque André Malraux, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Nuit des bibliothèques « Saison Méditerranée 2026 » à la médiathèque André Malraux Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Les petites boîtes à musique (un véritable concert pour les tout-petits), une enquête sonore pour enfants animée par les bénévoles du WWF, les V.I.B. (very important baby, un espace parent-enfant avec livres et jeux pour les tout-petits), des oracles littéraires (entrez dans la caverne de l’oracle et ressortez avec le livre fait pour vous !), des heures du conte (dont une séance de contes en espagnol), des ateliers philo, scientifiques, cuisine ou créatifs, un studio photo pour vous faire tirer le portrait, seul, en famille ou entre amis, un atelier animé par le MUba autour de l’univers de Mahjoub Ben Bella, un casque VR pour découvrir la réalité virtuelle, un atelier maquillages et tatouages éphémères, des siestes littéraires, des lectures dans le noir et beaucoup d’autres surprises !

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Rendez-vous le samedi 3 octobre à la médiathèque André Malraux pour une Nuit des bibliothèques aux couleurs de la Méditerranée ! Un programme riche et varié vous attend !

MEL (Métropole Européenne de Lille)