Nuit des burons chez les tailleurs de granite, Recoux, Val d’Arcomie

Informations pratiques

Nuit des burons chez les tailleurs de granite Samedi 19 septembre, 14h00 Recoux Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Quinzième et dernière Nuit des Burons de l’année. Et pour fêter ça, le Parc naturel régional de l’Aubrac s’associe à Val d’Arcomie et vous invite au Calvaire de Recoux à la Nuit des Burons. L’occasion de remonter aux origines des Burons de l’Aubrac, de l’extraction de la pierre jusqu’à son utilisation dans le patrimoine bâti.

Au programme : 14h, balade granitique avec l’Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc (4 km en faible dénivelé) ; 16h,découverte de la biodiversité avec l’Association Naturaliste de l’Est Cantal, conte avec le Pays d’Art et d’Histoire de Saint Flour Communauté ; 17h30 et 18h30, spectacle « Toile Tissée autour d’un rocher » par la Compagnie La Double Accroche ; 19h, moment convivial et pique nique partagé

Recoux Recoux 15320 val d’arcomie Val d’Arcomie 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/share/19LZTSao2t/?mibextid=wwXIfr Site emblématique des tailleurs de pierre de la commune, ce chaos granitique dominant l’Aubrac, la Margeride et les Monts du Cantal,

Quinzième et dernière Nuit des Burons de l’année. Et pour fêter ça, le Parc naturel régional de l’Aubrac s’associe à Val d’Arcomie et vous invite au Calvaire de Recoux à la Nuit des Burons. de aux de…

claude Anackiewicz