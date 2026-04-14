Nuit des écrivains, Musée Fabre, Montpellier

Nuit des écrivains Samedi 23 mai, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00 Musée Fabre Hérault

25 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Lydie Salvayre, Thomas clerc, Hélène Couturier, Paul Audi, Marie-Hélène Lafon et Jakuta Alikavazovic sont les 6 auteurs invités par le musée et la comédie du Livre pour une carte blanche et écrire un récit en lien avec une oeuvre ou une salle de leur choix. Décrouvrez leur production au fil de la soirée.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Lydie Salvayre, Thomas clerc, Hélène Couturier, Paul Audi, Marie-Hélène Lafon et Jakuta Alikavazovic sont les 6 auteurs invités par le musée et la comédie du Livre pour une carte blanche et écrire un…

©Montpellier3M