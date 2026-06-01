Nuit des églises Léré
Nuit des églises Léré samedi 27 juin 2026.
Léré
Nuit des églises
Place du Chanoine Roche Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
2ème Nuit des églises
Visite guidée de la Collégiale éclairée à la bougie .
Place du Chanoine Roche Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28 tourisme.lere@orange.fr
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English :
2nd Church Night
L’événement Nuit des églises Léré a été mis à jour le 2026-06-09 par BERRY
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