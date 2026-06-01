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Nuit des églises Léré

Nuit des églises Léré

Nuit des églises Léré samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place du Chanoine Roche

Ville : 18240 Léré

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit

Léré

Nuit des églises

Place du Chanoine Roche Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

2ème Nuit des églises
Visite guidée de la Collégiale éclairée à la bougie   .

Place du Chanoine Roche Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 55 31 28  tourisme.lere@orange.fr

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English :

2nd Church Night

L’événement Nuit des églises Léré a été mis à jour le 2026-06-09 par BERRY

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