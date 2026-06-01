Ferrette

Nuit des églises Oeuvre de lumière

rue zuber Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Après le concert possibilité d’une visite nocturne de l’expo Arcabas.

Textes et projection autour de l’oeuvre d’Arcabas avec accompagnement musical par Jean-Georges Koerper au saxophone à l’église Saint Bernard de Menton de Ferrette.

La nuit des églises est une manifestation cultuelle qui s’inscrit dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque année plusieurs centaines d’églises. .

rue zuber Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 78 34 contact@larcabas.fr

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English :

After the concert, enjoy an evening tour of the Arcabas exhibition.

L’événement Nuit des églises Oeuvre de lumière Ferrette a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau