Ferrette

Stammtisch-conférence Valoriser ses déchets verts au jardin

6 Chemin du Réservoir Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Sur inscription (20 places, avant le 3 juillet) visite d’un jardin où chaque déchet est valorisé comme une ressource.

Plongez dans l’univers de Benjamin Hoffmann ! Perché à 590 m d’altitude au cœur du jura alsacien, le Jardin Mill’feuilles est un petit paradis écologique, à la croisée du jardin japonais, du jardin naturaliste et du jardin-forêt. Ici, chaque déchet est valorisé comme une ressource précieuse une véritable philosophie à découvrir lors de cette visite technique dédiée.

Inscription obligatoire avant le vendredi 3 juillet.

20 places. Rendez-vous au 6 chemin du réservoir à Ferrette.

Dans le cadre des activités liées aux éco-jardiniers, un programme financé par la Communauté de Communes Sud Alsace Largue et la Communauté de Communes Sundgau. .

6 Chemin du Réservoir Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Registration required (20 spots, by July 3): a tour of a garden where every type of waste is repurposed as a resource.

L’événement Stammtisch-conférence Valoriser ses déchets verts au jardin Ferrette a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau