Informations pratiques

Lagruère

Nuit des Étoiles Filantes à Lagruère

Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez lever les yeux vers le ciel et vivre une soirée magique !

Présence d’un montreur d’étoiles.

Venez lever les yeux vers le ciel et vivre une soirée magique !

Présence d’un montreur d’étoiles.

19h observation de l’éclipse solaire, ne manquez pas ce phénomène rare.

21h Concert, ambiance musicale sous les étoiles

22h Observation du ciel et des étoiles filantes (Les Perséides), venez admirer la pluie d’étoiles ! .

Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 83 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des Étoiles Filantes à Lagruère

Come look up at the sky and enjoy a magical evening!

A stargazer will be on hand.

L’événement Nuit des Étoiles Filantes à Lagruère Lagruère a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Val de Garonne