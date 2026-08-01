Nuit des Étoiles Filantes à Lagruère Lagruère
mercredi 12 août 2026 · Lagruère
Informations pratiques
Lagruère
Nuit des Étoiles Filantes à Lagruère
Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez lever les yeux vers le ciel et vivre une soirée magique !
Présence d’un montreur d’étoiles.
Venez lever les yeux vers le ciel et vivre une soirée magique !
Présence d’un montreur d’étoiles.
19h observation de l’éclipse solaire, ne manquez pas ce phénomène rare.
21h Concert, ambiance musicale sous les étoiles
22h Observation du ciel et des étoiles filantes (Les Perséides), venez admirer la pluie d’étoiles ! .
Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 83 67
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English : Nuit des Étoiles Filantes à Lagruère
Come look up at the sky and enjoy a magical evening!
A stargazer will be on hand.
L’événement Nuit des Étoiles Filantes à Lagruère Lagruère a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Val de Garonne
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