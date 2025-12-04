Nuit des Étoiles Le Verger, Arche de la Nature Le Mans

Nuit des Étoiles

Le Verger, Arche de la Nature Grande Plaine du Verger Le Mans Sarthe

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

2026-08-07

La nuit des étoiles est de retour à l’Arche de la Nature !

Venez observer le ciel grâce à de nombreux télescopes. Une projection sur écran géant sera animée par le Club d’astronomie de l’Université du Mans. Profitez aussi d’un diaporama, d’une exposition photos, des cartes du ciel et de deux planétariums gonflables. .

+33 2 43 47 40 00 archedelanature@lemans.fr

The night of the stars is back at the Ark of Nature!

