Nuit des Etoiles Saint-Racho
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Racho
Informations pratiques
Saint-Racho
Nuit des Etoiles
Chapelle de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
En partenariat avec le club d’astronomie de Gueugnon « Le Curieux du Ciel », venez observer et découvrir le ciel étoilé, galaxies, nébuleuses et autres curiosités grâce a des lunettes et télescopes. A partir de 20H30 un apéro partagé nous fera patenter en attendant le coucher du soleil et l’arrivée de l’obscurité. Pour les personnes qui le désirent, vous pourrez dormir sur place à la belle étoile pour assister au lever du soleil le lendemain matin.
La chapelle de Dun sera exceptionnellement ouverte jusqu’a 20h.
Gratuit et ouvert à tous .
Chapelle de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 73 48 07 xav.buteaud@gmail.com
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English : Nuit des Etoiles
L’événement Nuit des Etoiles Saint-Racho a été mis à jour le 2026-07-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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