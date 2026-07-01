Informations pratiques

Saint-Racho

Nuit des Etoiles

Chapelle de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

En partenariat avec le club d’astronomie de Gueugnon « Le Curieux du Ciel », venez observer et découvrir le ciel étoilé, galaxies, nébuleuses et autres curiosités grâce a des lunettes et télescopes. A partir de 20H30 un apéro partagé nous fera patenter en attendant le coucher du soleil et l’arrivée de l’obscurité. Pour les personnes qui le désirent, vous pourrez dormir sur place à la belle étoile pour assister au lever du soleil le lendemain matin.

La chapelle de Dun sera exceptionnellement ouverte jusqu’a 20h.

Gratuit et ouvert à tous .

Chapelle de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 73 48 07 xav.buteaud@gmail.com

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English : Nuit des Etoiles

L’événement Nuit des Etoiles Saint-Racho a été mis à jour le 2026-07-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais