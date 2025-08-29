Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31 20:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Enfilez votre costume le plus effrayant et venez passer une soirée mémorable sous le signe du mystère et des frissons !
La médiathèque vous ouvre ses portes pour une grande nocturne rythmée par des animations pour petits et grands.
Au programme de cette nuit monstrueusement joyeuse
Histoires et Contes de la nuit
Des récits mystérieux pour frissonner ensemble dans la pénombre.
Chasse au trésor hantée
Inspectez les moindres recoins de la médiathèque à la recherche d’indices et d’indices cachés.
Partie de cache-cache géante
Profitez des rayonnages pour vous cacher… à vos risques et périls !
Projection de courts-métrages
Une sélection de films d’animation pour se détendre entre deux frissons.
Tout public dès 8 ans. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween
L’événement Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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