Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31 20:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Enfilez votre costume le plus effrayant et venez passer une soirée mémorable sous le signe du mystère et des frissons !

La médiathèque vous ouvre ses portes pour une grande nocturne rythmée par des animations pour petits et grands.

Au programme de cette nuit monstrueusement joyeuse

Histoires et Contes de la nuit

Des récits mystérieux pour frissonner ensemble dans la pénombre.

Chasse au trésor hantée

Inspectez les moindres recoins de la médiathèque à la recherche d’indices et d’indices cachés.

Partie de cache-cache géante

Profitez des rayonnages pour vous cacher… à vos risques et périls !

Projection de courts-métrages

Une sélection de films d’animation pour se détendre entre deux frissons.

Tout public dès 8 ans. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween

L’événement Nuit des Frayeurs Grande Soirée Halloween Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud