Nuit des musées 2026 Espace des Arts Morlaix
Nuit des musées 2026 Espace des Arts Morlaix samedi 23 mai 2026.
Morlaix
Nuit des musées 2026 Espace des Arts
41 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
En ce jour de Nuit des musées, l’entrée sera gratuite à l’Espace des Arts.
Des visites commentées Flash seront proposées dans l’exposition Trésors, Regards croisés dans la collection.
L’espace des Arts se situe dans la cour principale de la Manu sur le port de Morlaix. .
41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 15 24
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English :
L’événement Nuit des musées 2026 Espace des Arts Morlaix a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BAIE DE MORLAIX
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