Nuit européenne des musées quand le théâtre, l’histoire et les sciences se rencontrent La Manufacture des tabacs Morlaix

Morlaix

Nuit européenne des musées quand le théâtre, l’histoire et les sciences se rencontrent

La Manufacture des tabacs 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour l’événement, les comédiens du Théâtre de la Corniche investissent les expositions de l’Espace des sciences de Morlaix avec des extraits du spectacle Nouveau départ, voyage dans les arches du temps . Vous remontez ainsi en 1865, à l’époque de la construction du viaduc de Morlaix et de l’arrivée du train. Trois interventions de 20 minutes rythment la soirée (19h30, 20h30, 21h30). Prolongez la visite avec l’exposition temporaire Grande vitesse , consacrée aux trains d’aujourd’hui. Accès libre aux neuf expositions patrimoine industriel autour de la Manufacture des tabacs, sciences de la Terre et de l’Univers (géologie, astronomie, pendule de Foucault) et espaces de manipulation. Temps fort la démonstration du pendule de Foucault pour observer la rotation de la Terre de vos propres yeux ! .

La Manufacture des tabacs 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit européenne des musées quand le théâtre, l’histoire et les sciences se rencontrent

L’événement Nuit européenne des musées quand le théâtre, l’histoire et les sciences se rencontrent Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX