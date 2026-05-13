Une nuit de théâtre, d’histoire et de sciences, Espace des sciences de Morlaix, Morlaix

Une nuit de théâtre, d’histoire et de sciences Samedi 23 mai, 19h00 Espace des sciences de Morlaix Finistère

Tarif événement de 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pour la Nuit des musées, l’Espace des sciences de Morlaix se transforme en scène vivante où l’histoire, les sciences et le théâtre se répondent pour vous faire voyager !

Le théâtre redonne vie au passé

Laissez-vous embarquer par les comédiens du Théâtre de la Corniche qui investissent les salles d’exposition avec des extraits du spectacle Nouveau départ, voyage dans les arches du temps. Vous découvrirez ainsi une période clé : celle de la construction du viaduc de Morlaix et de l’arrivée du train en 1865. Un récit mis en scène avec énergie, qui montre comment le chemin de fer a profondément transformé la ville et son environnement.

Trois temps théâtraux de 20 minutes ponctuent la soirée :

19h30 : première représentation

première représentation 20h30 : deuxième représentation

deuxième représentation 21h30 : troisième représentation

Du premier train à la grande vitesse

Poursuivez l’expérience avec l’exposition temporaire du moment, « Grande vitesse »,pour comprendre les enjeux ainsi que les défis techniques des trains d’aujourd’hui.

Découvrir les sciences autrement

Durant toute la soirée, profitez d’un accès libre aux neuf espaces d’exposition de l’Espace des sciences de Morlaix :

Patrimoine industriel : plongez dans l’histoire de la Manufacture des tabacs, site emblématique de Morlaix, où se rencontrent sciences et techniques

Sciences de la Terre et de l’Univers : partez à la découverte de notre planète grâce à une salle de géologie, un espace dédié à l’astronomie et un pendule de Foucault

Expérimenter les sciences : manipulez, testez et observez pour mieux comprendre les phénomènes scientifiques de façon ludique

Temps fort de la nuit : la démonstration du pendule de Foucault pour observer la rotation de la Terre de vos propres yeux !

Une soirée dynamique et ouverte à tous pour explorer autrement les sciences et le patrimoine.

Espace des sciences de Morlaix Manufacture des tabacs de Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0298152927 https://www.espace-sciences-morlaix.org/ https://www.facebook.com/espacedessciences29;https://www.instagram.com/espace_des_sciences29 Sur 2 400 m2, au cœur de l’ancienne Manufacture des tabacs, neuf expositions explorent l’ingéniosité humaine et les mystères de la Terre et de l’Univers. Avec l’ouverture de l’exposition temporaire, l’Espace des sciences de Morlaix accueille les visiteurs sur 3600 m2.

Ici, les sciences se racontent à travers l’histoire du site, la découverte de ses extraordinaires machines et les récits des anciens ouvriers. Mais elles vous emmènent aussi bien plus loin dans le temps et l’Espace : remontez 650 millions d’années pour suivre l’épopée géologique du Massif armoricain, puis levez les yeux vers le Système solaire. Si tout le monde sait aujourd’hui que la Terre tourne, vous pourrez ici l’observer de vos propres yeux.

Nouveauté : « Grande vitesse » révèle les secrets des trains filant à plus de 320 km/h, dès le 8 mai 2025.

Expérimentez, manipulez et laissez-vous surprendre par la science et ses merveilles !

Pour la Nuit des musées, l’Espace des sciences de Morlaix se transforme en scène vivante où l’histoire, les sciences et le théâtre se répondent pour vous faire voyager !

© Axel Plantec