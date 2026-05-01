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Nuit des Musées 2026 Citadelle de Port-Louis Port-Louis

Nuit des Musées 2026 Citadelle de Port-Louis Port-Louis samedi 23 mai 2026.

Lieu : Citadelle de Port-Louis

Adresse : Avenue du Fort de l'Aigle

Ville : 56290 Port-Louis

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Port-Louis

Nuit des Musées 2026

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez ou redécouvrez la citadelle et les collections du musée de manière inédite lors d’une visite nocturne !

De 20h à Minuit (dernier accès visiteurs à 23h)   .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72 

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English :

L’événement Nuit des Musées 2026 Port-Louis a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 56

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