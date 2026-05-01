Nuit des Musées 2026 Citadelle de Port-Louis Port-Louis
Nuit des Musées 2026 Citadelle de Port-Louis Port-Louis samedi 23 mai 2026.
Port-Louis
Nuit des Musées 2026
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez ou redécouvrez la citadelle et les collections du musée de manière inédite lors d’une visite nocturne !
De 20h à Minuit (dernier accès visiteurs à 23h) .
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72
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English :
L’événement Nuit des Musées 2026 Port-Louis a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 56