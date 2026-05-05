Nuit des musées à Bordeaux, Dans les musées de Bordeaux, Bordeaux

Nuit des musées à Bordeaux Samedi 23 mai, 18h00 Dans les musées de Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La nuit européenne des musées se déroule tous les ans dans les musées en France et dans d’autres pays d’Europe.

A Bordeaux, vivez le temps d’une soirée, une expérience conviviale et ludique à travers des expositions, visites commentées, ateliers créatifs, performances d’artistes, lectures de contes. concerts…

13 lieux de rendez-vous

1. FRAC, Fonds Régional d’Art Contemporain, Nouvelle Aquitaine MÉCA

2. Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux

3. Musée d’Aquitaine et Bordeaux Patrimoine Mondial

4. Musée des Beaux-Arts

5. MADD – Bordeaux – Musée des Arts décoratifs et du Design

6. Musée national des Douanes

7. Muséum de Bordeaux – Sciences et nature

8. arc en rêve centre d’architecture

9. Capc, musée d’art contemporain

10. Jardin botanique de Bordeaux – Bastide

11. La Cité du Vin

12. Les Bassins des Lumières

13. Musée Mer Marine

Un événement accessible à toutes et tous

Le livret-programme de la Nuit des musées est rédigé en FALC (Facile À Lire et à Comprendre), avec le soutien de la Direction Prévention Santé et Handicap Ville de Bordeaux. Cette méthode de rédaction et de mise en page agrandie facilite la lecture et la compréhension des contenus, pour rendre l’information accessible à tous.

Programme détaillé en FALC

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Dans les musées de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/sites/bor-bdxfr-drupal/files/2026-05/nuit-des-musees-bordeaux_2026_programme_falc.pdf »}]

13 musées et lieux d’expositions sont ouverts gratuitement pour cette soirée de fête. Musées Nuit des musées

F. Deval / Ville de Bordeaux