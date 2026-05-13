Nuit des musées à Calvisson, Maison du Boutis, Calvisson

Nuit des musées à Calvisson Samedi 23 mai, 14h30, 20h00 Maison du Boutis Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visites guidées ou libres

La Maison du Boutis accueille les visiteurs pour une découverte du lieu et des collections. Les visites, accompagnées ou en autonomie, permettent d’appréhender les spécificités de cette technique textile traditionnelle et les pièces qui en témoignent.

Maison du Boutis – La Nuit au Musée

La soirée se prolonge à la Maison du Boutis avec une ouverture en nocturne. Ce temps permet de découvrir le lieu dans une ambiance différente, propice à une autre forme d’attention aux œuvres et aux détails.

Maison du Boutis 9, Place du Général de Gaulle, 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0466016375 http://www.la-maison-du-boutis.fr https://www.facebook.com/LaMaisonduBoutisMusee La broderie au boutis est une technique de mise en bosses de l’étoffe, qui sculpte des motifs sur le tissu.

La Maison du Boutis, à Calvisson, présente une collection unique de cette broderie, devenue un art à part entière au XVIIIe et XIXe siècle en Provence et en Bas-Languedoc. Le musée retrace l’histoire d’un savoir-faire, fabriqué à l’image des bas-reliefs médiévaux et hérité des îles méditerranéennes. Le boutis a illustré et rythmé les évènements essentiels de la vie : naissances, mariages, offrandes. à 50m du parking centre ville rue du 8 mai.

Visites guidées ou libres

© les cordelles du boutis