Nuit des musées à la Galerie Clauorum, Galerie Clauorum, Bourgoin-Jallieu

Nuit des musées à la Galerie Clauorum Samedi 23 mai, 14h00 Galerie Clauorum Isère

participations de 8 euros par personne à partir de 16 ans . Gratuit pour les demandeurs d’emploi ( sur justificatifs) étudiant ( carte d’étudiant) PMR , enfants de moins de 12 ans non acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

découverte de l’impression sur papier avec la lithographie et la gravure.

Presse à gravure et presse lithographique . Explications des fonctionnements.

Découverte des grands noms et leurs oeuvres .

Objets d’arts agrémenteront la visite .

Possible visite guidée début de soirée. se renseigner au musée pour horaire .

Galerie Clauorum 24 rue du petit Bion 38300 Bourgoin Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0607032733 http://www.gratuit-5137961.webadorsite.com Ancienne usine de photogravure de lus de 100 ans rénovée en lieu d’exposition, est présenté lithographies , gravures anciennes, objets d’arts, d’un collectionneur passionné , sont présentées des oeuvres des plus grands noms, Dali, Picasso, Toulouse Lautrec, Durer, Rembrandt , visite guidée: se renseigner place handicapé devant le musée, sinon petit parking à 50ml, et autre parking à 250ml.

Nuit européenne des musées

