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Nuit européennes des musées Musée de Bougoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu

Nuit européennes des musées Musée de Bougoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Bougoin-Jallieu

Adresse : 17 Rue Victor Hugo

Ville : 38300 Bourgoin-Jallieu

Département : Isère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bourgoin-Jallieu

Nuit européennes des musées

Musée de Bougoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, découvrez les collections autrement !
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Musée de Bougoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 28 19 74  musee@bourgoinjallieu.fr

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English :

For European Museum Night, discover the collections in a whole new way!

L’événement Nuit européennes des musées Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère

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