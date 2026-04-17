Nuit européennes des musées Musée de Bougoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu
Nuit européennes des musées Musée de Bougoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu samedi 23 mai 2026.
Bourgoin-Jallieu
Nuit européennes des musées
Musée de Bougoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, découvrez les collections autrement !
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Musée de Bougoin-Jallieu 17 Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 28 19 74 musee@bourgoinjallieu.fr
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English :
For European Museum Night, discover the collections in a whole new way!
L’événement Nuit européennes des musées Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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