Tournoi des Petits Dauphins Stade Pierre Rajon Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu

Tournoi des Petits Dauphins

Stade Pierre Rajon 73 avenue du professeur Tixier Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Comme chaque année, et ce, depuis 21 éditions, le CSBJ rugby organise son Tournoi des Petits Dauphins le Samedi 23 Mai prochain. Les catégories U8-U10 et U12 s’affronteront toute la journée, tandis que le tournoi U14-U15F se déroulera en soirée.

.

Stade Pierre Rajon 73 avenue du professeur Tixier Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 31 87 66 contact@csbj-rugby.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like every year for the past 21 years, CSBJ rugby is organizing its Tournoi des Petits Dauphins on Saturday May 23. The U8-U10 and U12 categories will compete all day, while the U14-U15F tournament will take place in the evening.

L’événement Tournoi des Petits Dauphins Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère