Tournoi des Petits Dauphins Stade Pierre Rajon Bourgoin-Jallieu
Tournoi des Petits Dauphins Stade Pierre Rajon Bourgoin-Jallieu samedi 23 mai 2026.
Bourgoin-Jallieu
Tournoi des Petits Dauphins
Stade Pierre Rajon 73 avenue du professeur Tixier Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Comme chaque année, et ce, depuis 21 éditions, le CSBJ rugby organise son Tournoi des Petits Dauphins le Samedi 23 Mai prochain. Les catégories U8-U10 et U12 s’affronteront toute la journée, tandis que le tournoi U14-U15F se déroulera en soirée.
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Stade Pierre Rajon 73 avenue du professeur Tixier Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 31 87 66 contact@csbj-rugby.fr
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English :
Like every year for the past 21 years, CSBJ rugby is organizing its Tournoi des Petits Dauphins on Saturday May 23. The U8-U10 and U12 categories will compete all day, while the U14-U15F tournament will take place in the evening.
L’événement Tournoi des Petits Dauphins Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère