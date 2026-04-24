Valence-sur-Baïse

Nuit des Musées à l’Abbaye de Flaran

Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un programme diversifié et animé pour la Nuit des Musées. Iris Miranda vous fait vivre ses oeuvres, visite théâtralisée de l’abbaye, concert … et d’autres surprises. Réservez votre soirée à l’Abbaye de Flaran !

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Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie +33 5 31 00 45 75 flaranaccueil@gers.fr

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English :

A varied and lively program for the Nuit des Musées. Iris Miranda brings her works to life, with a theatrical tour of the abbey, a concert… and many other surprises. Book your evening at Flaran Abbey!

L’événement Nuit des Musées à l’Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-24 par Gers Armagnac