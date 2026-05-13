Nuit des Musées à l’École du Vent, L’Ecole du vent, Saint-Clément

Nuit des Musées à l’École du Vent Samedi 23 mai, 17h00 L’Ecole du vent Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Nuit des Musées à l’École du Vent : une première à ne pas manquer !

Pour la première fois, l’École du Vent ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la Nuit des Musées !

Rendez-vous de 17h à 23h pour une soirée festive et immersive, en entrée libre et gratuite.

Au programme : spectacle vivant, visite insolite et nombreuses surprises pour petits et grands.

Zoom sur le spectacle (gratuit) – de 17h00 à 18h15

Espèce d’idiot – Nouvelle création de la Cie Galapiat Cirque Dès 8 ans. Un clown-acrobate, un musicien-comédien, une équipe technique complice… et un univers totalement décalé !

Dans un dispositif immersif à 360°, où le public est invité à entrer dans le jeu, ce spectacle mêle acrobaties, musique originale en direct et objets détournés pour donner vie à une épopée aussi drôle que poétique.

Suivez le voyage hors du commun d’un “idiot”, figure tendre et rebelle, qui nous entraîne dans une odyssée peuplée de ratés magnifiques, d’exclus et d’imaginaires sans limites.

Entre chute et rêverie, il explore un monde fait de bric et de broc, où tout peut arriver : attraper les nuages, avaler les aurores boréales ou redécouvrir le monde dans une baignoire…

Un spectacle vibrant, sensible et inventif, qui célèbre la liberté, la créativité… et la joie de ne jamais se résigner.

Au plaisir de vous voir au Pays du vent !

L’Ecole du vent le village 07310 Saint Clément Saint-Clément 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475305136 https://www.ecole-du-vent.com/

Nuit des Musées à l’École du Vent : une première à ne pas manquer !

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