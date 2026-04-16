Vedas Festival 5# Coeur de Soleil Saint-Clément
Vedas Festival 5# Coeur de Soleil Saint-Clément jeudi 14 mai 2026.
Saint-Clément
Vedas Festival 5#
Coeur de Soleil 132 rue de la Calada Saint-Clément Gard
Tarif : 170 – 170 – 170 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Le Vedas Festival est une immersion de 4 jours dans la culture indienne et les traditions védiques yoga, ayurveda, méditation, mantras, musique.. et aussi village artisanal, repas indiens, espace enfants, bar sans alcool…
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Coeur de Soleil 132 rue de la Calada Saint-Clément 30260 Gard Occitanie +33 6 15 03 17 52 contact@vedas-festival.fr
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English :
The Vedas Festival is a 4-day immersion in Indian culture and Vedic traditions: yoga, ayurveda, meditation, mantras, music… as well as a craft village, Indian meals, children’s area, alcohol-free bar…
L’événement Vedas Festival 5# Saint-Clément a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays de Sommières
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