Vedas Festival 5# Coeur de Soleil Saint-Clément

Saint-Clément

Vedas Festival 5#

Coeur de Soleil 132 rue de la Calada Saint-Clément Gard

Tarif : 170 – 170 – 170 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Le Vedas Festival est une immersion de 4 jours dans la culture indienne et les traditions védiques yoga, ayurveda, méditation, mantras, musique.. et aussi village artisanal, repas indiens, espace enfants, bar sans alcool…

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Coeur de Soleil 132 rue de la Calada Saint-Clément 30260 Gard Occitanie +33 6 15 03 17 52 contact@vedas-festival.fr

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English :

The Vedas Festival is a 4-day immersion in Indian culture and Vedic traditions: yoga, ayurveda, meditation, mantras, music… as well as a craft village, Indian meals, children’s area, alcohol-free bar…

L’événement Vedas Festival 5# Saint-Clément a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays de Sommières