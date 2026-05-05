Nuit des musées : Atelier Light Painting Musée Jules Verne Nantes
Nuit des musées : Atelier Light Painting Musée Jules Verne Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:45 – 20:15
Gratuit : oui Gratuit // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33 Gratuit // Sur inscription au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33 En famille, Tout public
Un atelier pour grands et petits, pour découvrir la magie du light painting : dessinez votre propre constellation et figez la lumière en mouvement.Durée : 30 minutesà 19h, 19h45, 20h30, 21h15, 22hSur inscription uniquement, au 02 40 69 72 52 ou 02 40 41 42 33.
Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 0240414233
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