Nuit des Musées au MEG : Battle de danse, MEG, Genève

Nuit des Musées au MEG : Battle de danse Samedi 30 mai, 18h45, 19h45, 20h45, 21h45 MEG

CHF 10.-/CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:45:00+02:00 – 2026-05-30T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:45:00+02:00 – 2026-05-30T22:15:00+02:00

Chaque battle de danse a son thème tiré au sort ; créativité, connexion et originalité à l’honneur.

Venez vivre un moment collectif, festif et remplis de suspens. Et à vous de choisir votre danseuse ou danseur préféré !

Préparez-vous à vibrer au rythme de la danse.

Lors de la dernière Battle, à 21h45, la piste de danse est à vous ! Tous les publics sont les bienvenu-e-s.

Dès 6 ans.

18h45-19h15: Battle de danse menée par des enfants et des ados

19h45-20h15 : All Style

20h45-21h15: Hip Hop

21h45-22h15: Battle de danse participative: venez danser

Création: Loubna

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10229284335123 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Dans le cadre de la Nuit des musées de Genève 2026. Battle de danse festives. Bibliothèque. Samedi 30 mai à 18h45, 19h45, 20h45, 21h45.

DR