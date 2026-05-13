Nuit des musées au Musée Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Nuit des musées au Musée Ariana Samedi 30 mai, 18h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Envie de passer un temps d’émerveillement au Musée Ariana? Toute l’équipe s’attèle à vous préparer la plus belle des nuits.

Au programme :

Performance

Déambulation musicale: l’Ensemble Contrechamps vous emmène en balade musicale à travers les collections de l’Ariana.

3,2,1 tournez !: à deux ou trois, prêtez main forte au céramiste en actionnant le tour de potier grâce à votre force.

Le final de minuit: l’Ensemble Contrechamps vous offre un dernier moment musical pour terminer la soirée tout en beauté dans le parc de l’Ariana!

Atelier / animation

Création d’un portrait en argile: prenez place dans un atelier de céramique et amusez-vous à reproduire le portrait de vos ami-es.

Escape game à la bibliothèque: défiez l’équipe adverse et partez à la recherche des différents indices pour sortir de la bibliothèque.

La chasse aux boutons: partez à la recherche des boutons dans notre exposition Tender Buttons à l’aide de notre carnet découverte.

Ateliers créatifs: envie d’une pause créative? Un espace pour colorier et dessiner est présent dans le parc du musée.

Visites éclair

→ plus d’informations et horaires

Découvrez également les propositions des institutions participantes en consultant le site officiel de la Nuit des musées.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/deambulation-musicale/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/321-tournez/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/le-final-de-minuit/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/creation-dun-portrait-en-argile/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/escape-game-a-la-bibliotheque/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/la-chasse-aux-boutons/ »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/tender-buttons »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/ateliers-creatifs/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/atalante-et-hippomene-une-course-romanesque/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/la-course-aux-epices/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/activite/le-verre-au-dela-de-la-matiere/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/musee/musee-ariana/ »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/ »}]

La Nuit des Musées vous transporte cette année dans l’univers du sport

© Boris Dunand, Musée Ariana