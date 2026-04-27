Nuit des musées au Musée des Bastides Place des Arcades Monflanquin
Nuit des musées au Musée des Bastides Place des Arcades Monflanquin samedi 23 mai 2026.
Monflanquin
Nuit des musées au Musée des Bastides
Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Musée des Bastides met à l’honneur des artistes contemporains en collaboration avec la résidence d’artistes Pollen de Monflanquin dans le cadre de la Nuit des Musées.
> De 18 à 19h, médiation à 2 voix et atelier spécial 10 à-15 ans.
> De 19h30 à 20h15, une visite accompagnée tout public.
Le Musée des Bastides met à l’honneur des artistes contemporains en collaboration avec la résidence d’artistes Pollen de Monflanquin dans le cadre de la Nuit des Musées.
Soirée en 2 temps
> De 18 à 19h, une médiation à 2 voix et un atelier spécial 10 à 15 ans.
> De 19h30 à 20h15, une visite accompagnée tout public.
En dialogue, des œuvres d’art contemporain investissent les espaces du Musée des Bastides, offrant un regard actuel sur les thématiques de la vie urbaine, de l’économie, de l’alimentation et de l’organisation sociale.
Et si le Moyen Âge n’était pas si éloigné de nous ?
Au cours d’une médiation à deux voix, deux lectures du monde se croiseront pour interroger nos façons d’habiter, de produire, de consommer et de vivre ensemble, hier comme aujourd’hui. Une invitation à voir autrement et à voyager à travers les siècles.
Réservations obligatoires !
Places limitées ! .
Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com
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English : Nuit des musées au Musée des Bastides
Come and discover or rediscover the bastide phenomenon in a dedicated museum where you will plunge into the medieval era!
L’événement Nuit des musées au Musée des Bastides Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur de Bastides
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