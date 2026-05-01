Concert Au Village El Gato Negro Ancienne caserne des pompiers Monflanquin
Concert Au Village El Gato Negro Ancienne caserne des pompiers Monflanquin samedi 23 mai 2026.
Monflanquin
Concert Au Village El Gato Negro
Ancienne caserne des pompiers 32 place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour El Gato l’heure est venue d’un retour aux sources avec une autre formule, en solitaire…
Un set live machine et instruments, afro/latin beat, énergique, dansant et solaire, pensé pour créer un vrai moment d’hypnose collective.
Ouverture des portes à 20h.
Pour El Gato l’heure est venue d’un retour aux sources avec une autre formule, en solitaire…
Seul aux machines, au chant, à la flûte et aux synthés, le MC aux milles histoires déchaîne les foules avec ses mélopées trop piquantes étudiées sur le chemin.
Un set live machine et instruments, afro/latin beat, énergique, dansant et solaire, pensé pour créer un vrai moment d’hypnose collective.
Ouverture des portes à 20h. .
Ancienne caserne des pompiers 32 place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 56 65 17 contact@concerts-au-village.fr
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English : Concert Au Village El Gato Negro
For El Gato, the time has come to return to his roots with another solo formula?
A live set of Afro/Latin beat machines and instruments, energetic, danceable and sunny, designed to create a real moment of collective hypnosis.
Doors open at 8pm.
L’événement Concert Au Village El Gato Negro Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur de Bastides
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