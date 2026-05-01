Concert Au Village El Gato Negro Ancienne caserne des pompiers Monflanquin

Monflanquin

Concert Au Village El Gato Negro

Ancienne caserne des pompiers 32 place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour El Gato l’heure est venue d’un retour aux sources avec une autre formule, en solitaire…

Un set live machine et instruments, afro/latin beat, énergique, dansant et solaire, pensé pour créer un vrai moment d’hypnose collective.

Ouverture des portes à 20h.

Pour El Gato l’heure est venue d’un retour aux sources avec une autre formule, en solitaire…

Seul aux machines, au chant, à la flûte et aux synthés, le MC aux milles histoires déchaîne les foules avec ses mélopées trop piquantes étudiées sur le chemin.

Un set live machine et instruments, afro/latin beat, énergique, dansant et solaire, pensé pour créer un vrai moment d’hypnose collective.

Ouverture des portes à 20h. .

Ancienne caserne des pompiers 32 place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 56 65 17 contact@concerts-au-village.fr

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English : Concert Au Village El Gato Negro

For El Gato, the time has come to return to his roots with another solo formula?

A live set of Afro/Latin beat machines and instruments, energetic, danceable and sunny, designed to create a real moment of collective hypnosis.

Doors open at 8pm.

L’événement Concert Au Village El Gato Negro Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur de Bastides