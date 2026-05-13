Nuit des musées de Genève 2026, Autre lieu, Genève

Nuit des musées de Genève 2026 Samedi 30 mai, 18h00 Autre lieu

CHF 10.- donnant accès aux 30 institutions et aux activités. Gratuit pour les moins de 18 ans, les bénéficiaires du Chéquier culture, les personnes en situations de handicap, ainsi que la personne accompagnante. Toutes autres faveurs suspendues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Placée sous le signe des défis, du challenge ou de la course contre la montre, cette 12e Nuit des musées genevoise s’annonce également sportive. Car c’est un marathon qui vous attend: 30 instutions culturelles, scientifiques et lieux d’art vous proposent 150 activités en 6 heures! Qui relevra le défi ?

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10229284335123 »}]

À vos marques… prêtes? prêts? Musées! Samedi 30 mai 2026, chaussez vos baskets et venez prendre part au marathon de la Nuit des musées dès 18h. 150 activités vous attendent.

Trivial Mass SA