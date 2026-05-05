Nogent-le-Rotrou

Nuit des Musées I Château des Comtes du Perche

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le ministère de la Culture organise comme tous les ans la Nuit européenne des musées. Pour cet événement, le château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou sera ouvert samedi 23 mai 2026 de 19h à 22 heures

Gratuit I Visite libre du site

Le ministère de la Culture organise comme tous les ans la Nuit européenne des musées. Pour cet événement, le château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou sera ouvert samedi 23 mai 2026 de 19h à 22 heures. Les réalisation de la classe de 5e CHAAP du collège Arsène Meunier sera présentée lors de cette soirée.

Gratuit I Visite libre du site .

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02 musee@chateau-nogentlerotrou.fr

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English :

Every year, the French Ministry of Culture organizes the European Night of Museums. For this event, the Château des Comtes du Perche in Nogent-le-Rotrou will be open on Saturday May 23, 2026 from 7 pm to 10 pm

Free admission I Unrestricted tour of the site

L’événement Nuit des Musées I Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-30 par OTs DU PERCHE