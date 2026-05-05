Nuit des Musées I Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou
Nuit des Musées I Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou samedi 23 mai 2026.
Nogent-le-Rotrou
Nuit des Musées I Château des Comtes du Perche
Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le ministère de la Culture organise comme tous les ans la Nuit européenne des musées. Pour cet événement, le château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou sera ouvert samedi 23 mai 2026 de 19h à 22 heures
Gratuit I Visite libre du site
Le ministère de la Culture organise comme tous les ans la Nuit européenne des musées. Pour cet événement, le château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou sera ouvert samedi 23 mai 2026 de 19h à 22 heures. Les réalisation de la classe de 5e CHAAP du collège Arsène Meunier sera présentée lors de cette soirée.
Gratuit I Visite libre du site .
Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02 musee@chateau-nogentlerotrou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every year, the French Ministry of Culture organizes the European Night of Museums. For this event, the Château des Comtes du Perche in Nogent-le-Rotrou will be open on Saturday May 23, 2026 from 7 pm to 10 pm
Free admission I Unrestricted tour of the site
L’événement Nuit des Musées I Château des Comtes du Perche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-04-30 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- RDV du mardi avec le Nogent’s Book Club Nogent-le-Rotrou 5 mai 2026
- Exposition Au pays des merveilles Nogent-le-Rotrou 7 mai 2026
- Rencontre Ariane et Béatrice Massenet Nogent-le-Rotrou 9 mai 2026
- Vide-greniers Quartier des Gauchetières Nogent-le-Rotrou 10 mai 2026
- Concert classique accordéon et violoncelle en l’Eglise Saint Hilaire Nogent-le-Rotrou 10 mai 2026