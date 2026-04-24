Oloron-Sainte-Marie

Nuit des musées Murder party !

Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

2026 marque la 22ème édition de l’événement. Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musée. Organisée par le ministère de la Culture, en liaison avec les Directions régionales des affaires culturelles, elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et l’ICOM et de nombreux partenariats.

A Oloron, un scénario imaginé par l’association Livres sans frontières pour une aventure trépidante au cœur des lieux emblématiques du quartier Notre-Dame. .

Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 patrimoine@oloron-ste-marie.fr

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English : Nuit des musées Murder party !

L’événement Nuit des musées Murder party ! Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn