Nuit des Musées Musée Vauban Saint-Léger-Vauban

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Pour la Nuit des Musées, le Musée Vauban propose de se pencher sur les écrits de Vauban, surtout ses lettres avec ses amis, ses relations et plus personnelles .
Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 26 30 maison.vauban@wanadoo.fr
