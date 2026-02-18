Nuit des Musées Musée Vauban Saint-Léger-Vauban

Nuit des Musées

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban Yonne

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

2026-05-23

Pour la Nuit des Musées, le Musée Vauban propose de se pencher sur les écrits de Vauban, surtout ses lettres avec ses amis, ses relations et plus personnelles .

Musée Vauban 4 Place Vauban Saint-Léger-Vauban 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 26 30 maison.vauban@wanadoo.fr

