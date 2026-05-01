Hunspach

Nuit des musées Visite insolite du Fort de Schoenenbourg

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-07-13 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-13

[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Partez à la découverte du fort et des blocs habituellement fermés au public. Cette visite exceptionnelle vous plongera au cœur de l’histoire et de l’architecture militaire. Sur inscription.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, partez à la découverte du fort et des blocs habituellement fermés au public. Cette visite exceptionnelle vous plongera au cœur de l’histoire et de l’architecture militaire. .

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com

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English :

[EUROPEAN NIGHT OF MUSEUMS] Discover the fort and the blocks usually closed to the public. This exceptional visit will plunge you into the heart of history and military architecture. Registration required.

L’événement Nuit des musées Visite insolite du Fort de Schoenenbourg Hunspach a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte