Hunspach

Nuit des musées Visite nocturne du fort de Schoenenbourg

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:15:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Venez découvrir le Fort de Schoenenbourg de manière insolite grâce à une visite guidée nocturne qui vous mènera vers les tourelles extérieures et des blocs normalement fermés au public.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, explorez le fort de Schoenenbourg sous un angle inédit ! Découvrez les tourelles extérieures et des blocs normalement fermés au public. Des animations ponctueront votre visite dans les galeries du fort. .

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com

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English :

[EUROPEAN NIGHT OF MUSEUMS] Come and discover the Schoenenbourg Fort in an unusual way, with a guided nocturnal tour of the outer turrets and blocks normally closed to the public.

L’événement Nuit des musées Visite nocturne du fort de Schoenenbourg Hunspach a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte