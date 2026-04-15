Nuit des Musées : Visites des collections de l’Université de Rennes Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Samedi 23 mai, 14h00 Gratuit

Découverte des collections patrimoniales de l’Université de Rennes

### **Nuit des Musées / Visites des collections de l’Université de Rennes**

**Visites guidées sur réservation obligatoire à 14h et 15h** (45 min) :

> La galerie de zoologie

> La galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains

> Toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen

[RÉSERVATION](https://www.billetweb.fr/visites-collection-nuit-europeenne-des-musees)

**Visites libres en continu de 16h à 19h :**

> La galerie de zoologie

> La galerie d’instruments scientifiques

> Le musée de géologie

Bonus ! Visitez en autonomie :

> Le Breizh Arboretum

> Le 1% artistique : un musée d’art contemporain à ciel ouvert

**► Samedi 23 mai 2026 de 14h à 19h**

Rendez-vous à l’accueil du campus, Bât 1, allée Henri Poincaré, Campus de Beaulieu à Rennes.

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes : [https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire](https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/visites-collection-nuit-europeenne-des-musees

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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