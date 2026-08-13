Informations pratiques

Vouzon

NUIT D’ETOILES

Rue Grande Rue Vouzon Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert Insolite Art vocal à Eglise Saint Pierre de Vouzon

Concert insolite à l’église Saint-Pierre de Vouzon.

Programme de la soirée

19h assiette composée, boisson. Sur réservation, salle ancien presbytère.

19h45 accueil billeterie.

20h30 concert.

Tarifs

Concert seul plein tarif, 12€ ; tarif réduit, 8€ ; gratuit jusqu’à 16 ans.

Concert + repas plein tarif, 22€ ; tarif réduit, 18€

Organisé par l’Association de Préservation Culturel de Vouzon (APPCV)

Plus d’informations au 06.64.25.72.27 ou à l’adresse asso.patrimoine.vouzon@gmail.com 12 .

Rue Grande Rue Vouzon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 25 72 27 asso.patrimoine.vouzon@gmail.com

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English :

Unusual Concert Vocal Art %E0 Saint Pierre Church in Vouzon

L’événement NUIT D’ETOILES Vouzon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme