NUIT D’ETOILES Vouzon
samedi 19 septembre 2026 · Vouzon
Informations pratiques
Vouzon
NUIT D’ETOILES
Rue Grande Rue Vouzon Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert Insolite Art vocal à Eglise Saint Pierre de Vouzon
Concert insolite à l’église Saint-Pierre de Vouzon.
Programme de la soirée
19h assiette composée, boisson. Sur réservation, salle ancien presbytère.
19h45 accueil billeterie.
20h30 concert.
Tarifs
Concert seul plein tarif, 12€ ; tarif réduit, 8€ ; gratuit jusqu’à 16 ans.
Concert + repas plein tarif, 22€ ; tarif réduit, 18€
Organisé par l’Association de Préservation Culturel de Vouzon (APPCV)
Plus d’informations au 06.64.25.72.27 ou à l’adresse asso.patrimoine.vouzon@gmail.com 12 .
Rue Grande Rue Vouzon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 64 25 72 27 asso.patrimoine.vouzon@gmail.com
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English :
Unusual Concert Vocal Art %E0 Saint Pierre Church in Vouzon
L’événement NUIT D’ETOILES Vouzon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Sologne Tourisme
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