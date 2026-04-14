Nuit d’histoires et d’imaginaire, Musée de Vierzon, Vierzon

Nuit d’histoires et d’imaginaire Samedi 23 mai, 20h00 Musée de Vierzon Cher

Inscription sur réservation au 02 48 71 10 94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Visite à deux voix du Musée de Vierzon avec la participation de la conteuse Sophie Barron.

Au fil du parcours, des histoires viennent accompagner la découverte des collections et proposent un regard différent sur les oeuvres du musée.

Musée de Vierzon 11 Rue de la Société Française, 18100 Vierzon, France Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 0248711094 http://www.ville-vierzon.fr/musee.html Importante collection permettant de retracer l’histoire industrielle de la ville aux XIXe et XXe siècles, dans le domaine de la porcelaine, du verre, du grès, du machinisme agricole ou encore la confection, sur un espace d’exposition de plus de 600m². Grâce à Raymond Laumônier, ancien chef du dépôt de Vierzon, le musée présente aussi l’histoire du chemin de fer à Vierzon, et en France, au travers d’une collection riche d’affiches, d’outils, de dessins, de maquettes et de modèles réduits. Parking à proximité

Visite à deux voix du Musée de Vierzon avec la participation de la conteuse Sophie Barron.

©Ville de Vierzon