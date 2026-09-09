Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Nuit d’ivresse à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Après une soirée très arrosée, Jacques Belin, animateur vedette d’un célèbre jeu télévisé, se réveille dans un appartement… qu’il ne connaît pas.

À ses côtés Simone, une jeune femme excentrique qui semble pourtant parfaitement à l’aise dans ce chaos matinal.

Auteur Josiane Balasko .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Nuit d’ivresse à L’improviste

L’événement Nuit d’ivresse à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme