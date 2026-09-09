Nuit d’ivresse à L’improviste Brive-la-Gaillarde
vendredi 16 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Nuit d’ivresse à L’improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Après une soirée très arrosée, Jacques Belin, animateur vedette d’un célèbre jeu télévisé, se réveille dans un appartement… qu’il ne connaît pas.
À ses côtés Simone, une jeune femme excentrique qui semble pourtant parfaitement à l’aise dans ce chaos matinal.
Auteur Josiane Balasko .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Nuit d’ivresse à L’improviste
L’événement Nuit d’ivresse à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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