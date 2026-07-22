Nuit du cinéma mondes marins et résistances Lannion
samedi 12 septembre 2026 · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Nuit du cinéma mondes marins et résistances
50 Chemin de Ar Zan Beg Leguer Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00
Date(s) :
2026-09-12
Nuit blanche CINEMA avec des projections de documentaires sur le monde marin et ses résistances mais aussi un film d’animation, une restauration et buvette sur place, des discussions… La soirée sera ponctuée de courts-métrage. Un ciné-voyage en lien avec la mer. .
50 Chemin de Ar Zan Beg Leguer Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53
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English :
L’événement Nuit du cinéma mondes marins et résistances Lannion a été mis à jour le 2026-07-17 par SITARMOR
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