UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lannion

Nuit du cinéma mondes marins et résistances Lannion

samedi 12 septembre 2026 · Lannion

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
50 Chemin de Ar Zan Beg Leguer
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Nuit du cinéma mondes marins et résistances

50 Chemin de Ar Zan Beg Leguer Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 23:59:00

Date(s) :
2026-09-12

Nuit blanche CINEMA avec des projections de documentaires sur le monde marin et ses résistances mais aussi un film d’animation, une restauration et buvette sur place, des discussions… La soirée sera ponctuée de courts-métrage. Un ciné-voyage en lien avec la mer.   .

50 Chemin de Ar Zan Beg Leguer Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53 

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English :

L’événement Nuit du cinéma mondes marins et résistances Lannion a été mis à jour le 2026-07-17 par SITARMOR

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