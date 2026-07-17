Nuit du Cirque – Spectacle « Nous sommes des animaux humains » Cie Ijika + Concert de Lisa Jazz Trio, Théâtre Aux Croisements, Perpignan
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan
Informations pratiques
Nuit du Cirque – Spectacle « Nous sommes des animaux humains » Cie Ijika + Concert de Lisa Jazz Trio Vendredi 13 novembre, 19h00 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
6€-8€-12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00
Soirée Partagée
19h : « Nous sommes des animaux humains » Cie Ijika
Durée : 40 min / A partir de 3 ans / Jeune Public
Danse / Marionnettes / Musique
20h30 : Lisa Jazz Trio
Concert
—–
Pour la Nuit du Cirque, la Cie Ijika propose une traversée sensible à l’aube de l’humanité. Nous sommes des animaux humains explore les liens qui nous rattachent à nos lointains ancêtres : le geste, le rythme, le mouvement, le son, la transformation. Dans un univers visuel et musical accessible aux plus jeunes, le spectacle convoque la danse, la marionnette et la musique pour raconter l’évolution de l’humain depuis ses racines animales jusqu’à ses premières formes de culture.
La soirée sera prolongée par le concert de Lisa Jazz Trio et, sous réserve de confirmation, par une proposition avec Signenchanté.
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Tarif – 12 ans : 6€
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/32-Spectacle-Nous-sommes-des-animaux-humains-Cie-Ijika-Concert-de-Lisa-Jazz-Trio »}]
Un voyage aux origines de l’humanité, entre corps, sons, matières et métamorphoses.
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