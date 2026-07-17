Informations pratiques

Nuit du Cirque – Spectacle « Nous sommes des animaux humains » Cie Ijika + Concert de Lisa Jazz Trio Vendredi 13 novembre, 19h00 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6€-8€-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Soirée Partagée

19h : « Nous sommes des animaux humains » Cie Ijika

Durée : 40 min / A partir de 3 ans / Jeune Public

Danse / Marionnettes / Musique

20h30 : Lisa Jazz Trio

Concert

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Pour la Nuit du Cirque, la Cie Ijika propose une traversée sensible à l’aube de l’humanité. Nous sommes des animaux humains explore les liens qui nous rattachent à nos lointains ancêtres : le geste, le rythme, le mouvement, le son, la transformation. Dans un univers visuel et musical accessible aux plus jeunes, le spectacle convoque la danse, la marionnette et la musique pour raconter l’évolution de l’humain depuis ses racines animales jusqu’à ses premières formes de culture.

La soirée sera prolongée par le concert de Lisa Jazz Trio et, sous réserve de confirmation, par une proposition avec Signenchanté.

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€

Tarif – 12 ans : 6€

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/32-Spectacle-Nous-sommes-des-animaux-humains-Cie-Ijika-Concert-de-Lisa-Jazz-Trio »}]

Un voyage aux origines de l’humanité, entre corps, sons, matières et métamorphoses.