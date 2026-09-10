Nuit du cirque (Stabile / Tobôggan, Le Sabot d’Or, Saint-Gilles

Informations pratiques

Nuit du cirque (Stabile / Tobôggan Samedi 14 novembre, 20h30 Le Sabot d’Or Ille-et-Vilaine

De 4 à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00

Le stabile

La Plaine de joie

Tôboggan

Le long raccourci

Une soirée / deux spectacles

Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.

Le stabile

Equilibres poétiques

Terrain de jeu et partenaire des acrobates, le Stabile, mobile inversé, invite le public à un moment suspendu poétique, doux et hypnotique. Les deux artistes y évoluent défiant la gravité sans jamais la brusquer et jouant tout en confiance avec cet équilibre fragile.

Hors du tumulte, c’est une parenthèse planante, une invitation à ralentir, à contempler, à se laisser porter.

20 minutes

Tobôggan

Cirque fun et graphique

Certaines activités ou passions sont plus ou moins perçues comme sérieuses. La jonglerie est amusante, mais n’est pas vue comme une pratique sérieuse. De même, le tobôggan ne se pratique plus à l’âge adulte.

Ce spectacle est un moment aussi fun qu’un voyage en toboggan, une ode aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.

50 minutes

Dès 8 ans – 1h30 avec entracte

Billetterie

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale »}] A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Une soirée / deux spectacles Pour la nuit du cirque, la compagnie du long raccourci investit le Sabot d’Or avec deux de ses spectacles.