Nuit du raï old school Cargo de Nuit Arles

Informations pratiques

Arles

Nuit du raï old school

Samedi 24 octobre 2026 de 21h30 à 23h59.

Ouverture des portes à 20h00. Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 21.5 – 21.5 – 21.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:30:00

fin : 2026-10-24 23:59:00

Date(s) :

2026-10-24

Le projet Raï Roots Hommage à Ahmed Zergui a été initié par Jamel Reffes, musicien originaire de Sidi Bel Abbes (la ville d’origine d’Ahmed Zergui) et qui vit à Marseille.

Le projet Raï Roots Hommage à Ahmed Zergui a été initié par Jamel Reffes, musicien originaire de Sidi Bel Abbes (la ville d’origine d’Ahmed Zergui) et qui vit à Marseille. Il a réuni autour de lui divers musiciens de la scène Raï basé entre Marseille et Paris, dont une partie des musiciens de l’Orchestre National de Barbès. Le projet a vu le jour lors d’une résidence et un concert de restitution à la Cité de la Musique de Marseille, dans le cadre du festival Semaine du Raï en mars 2022.



Mehtoze est un passionné de musiques de tout genre et de pépites groovy. Il a fait partie de l’Akademix, école de Dj marseillaise fondée par Dj Djel (Fonky Family) auprès de qui il s’est formé à l’art des platines. .

Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

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English :

The Raï Roots: Tribute to Ahmed Zergui project was launched by Jamel Reffes, a musician originally from Sidi Bel Abbes (Ahmed Zergui’s hometown) who lives in Marseille.

L’événement Nuit du raï old school Arles a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme d’Arles