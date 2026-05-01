Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes
Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes samedi 23 mai 2026.
Ingrandes
Nuit européenne au Musée de Monfreid
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le musée ne s’endort jamais…
Visite nocturne du musée (prévoir lampe torche). .
2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com
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English :
The museum never sleeps…
L’événement Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Brenne