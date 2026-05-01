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Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes

Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes

Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes samedi 23 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Henry de Monfreid

Ville : 36300 Ingrandes

Département : Indre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Ingrandes

Nuit européenne au Musée de Monfreid

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Le musée ne s’endort jamais…
Visite nocturne du musée (prévoir lampe torche).   .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65  monfreidenberry@gmail.com

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English :

The museum never sleeps…

L’événement Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Brenne

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