Ingrandes

Nuit européenne au Musée de Monfreid

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le musée ne s’endort jamais…

Visite nocturne du musée (prévoir lampe torche). .

2 Rue Henry de Monfreid Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 monfreidenberry@gmail.com

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English :

The museum never sleeps…

L’événement Nuit européenne au Musée de Monfreid Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Brenne