Secrets de Fabrique La maison des abeilles Ingrandes
Secrets de Fabrique La maison des abeilles Ingrandes jeudi 9 juillet 2026.
Ingrandes
Secrets de Fabrique La maison des abeilles
2B La Vallée Ingrandes Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-20
La Maison des Abeilles propose une visite pédagogique d’1h30 environ pour découvrir le travail de l’apiculteur.
Diaporama interactif (accessible aux enfants), exposition permanente, visite commentée de la miellerie, ouverture de la ruche dans le patio vitré (selon conditions météo), dégustation de ses miels de terroir à la boutique. Photos interdites.
Durée de la visite 1h30. .
2B La Vallée Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The Maison des Abeilles offers a 1h30 educational tour of the beekeeper?s work.
L’événement Secrets de Fabrique La maison des abeilles Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-12 par BERRY
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