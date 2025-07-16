Ingrandes

Soirée dégustation

2B Lieu-dit La Vallée Ingrandes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Pensezà réserver vos planche apéritive.

Une dégustation de plusieurs variétés locales de nos miels, d’origines botaniques différentes, sera proposée afin d’apprécier la richesse et la diversité du premier alicament sucrant naturel fourni par les abeilles. .

2B Lieu-dit La Vallée Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 68 63 lamaisondesabeilles36300@gmail.com

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English :

Take part in La Fresque des Abeilles! A fun, intergenerational workshop to help you understand the major role of bees and pollination, and inspire you to take action to protect them. Just like the buzzing life of the beehive, this animation creates collective effervescence.

L’événement Soirée dégustation Ingrandes a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne