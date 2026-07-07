soirée plein-air Maison des associations Ingrandes

Informations pratiques

Ingrandes

soirée plein-air

Maison des associations 33 rue René Descartes Ingrandes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

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Maison des associations 33 rue René Descartes Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 59 77 55

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English : soirée plein-air

L’événement soirée plein-air Ingrandes a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne