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soirée plein-air Maison des associations Ingrandes

samedi 29 août 2026 · Maison des associations · Ingrandes

soirée plein-air Maison des associations Ingrandes

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
33 rue René Descartes
Ville
86220 Ingrandes
Département
Vienne
Tarif

Ingrandes

soirée plein-air

Maison des associations 33 rue René Descartes Ingrandes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

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Maison des associations 33 rue René Descartes Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 59 77 55 

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English : soirée plein-air

L’événement soirée plein-air Ingrandes a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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