AGENDA · Ingrandes
soirée plein-air Maison des associations Ingrandes
samedi 29 août 2026 · Maison des associations · Ingrandes
Informations pratiques
Ingrandes
soirée plein-air
Maison des associations 33 rue René Descartes Ingrandes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
.
Maison des associations 33 rue René Descartes Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 59 77 55
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English : soirée plein-air
L’événement soirée plein-air Ingrandes a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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